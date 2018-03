Hier, dimanche 18 mars, Laeticia Hallyday célébrait ses 43 ans. Dans un climat forcément tendu, même si ses amis la soutenaient de loin.





Les écueils sont nombreux dans la vie de Laeticia Hallyday : cela fait plus de trois mois que Johnny Hallyday est mort, ce qui est bien trop court pour avoir pu avancer dans son deuil. Et l'on ne parle pas de la bataille judiciaire qui l'oppose aux aînés de Johnny Hallyday qui doit aussi bien plomber l'ambiance des enregistrements du disque posthume du chanteur, notamment au coeur de cette guerre familiale.

C'est dans ce climat forcément détestable que Laeticia Hallyday a fêté ses 43 ans avec ses deux filles, Jade et Joy. Le premier sans Johnny Hallyday à ses côtés... Elle a dû évidemment se souvenir de ses 42 ans, qu'elle avait tant apprécié l'an passé.

Ses amis sont là

Laeticia ne publie plus rien sur les réseaux sociaux depuis novembre 2017. Ses amis proches ont pris le relais pour lui souhaiter un bel anniversaire de loin comme Marie Poniatowski qu'elle a rencontré lors de l'opération Clarins ou encore Pierre Rambaldi, acteur et scénariste qui lui a fait une réelle déclaration d'amitié et de soutien indéfectible : « la plus merveilleuse des mamans, à (son) amie si géné­reuse, si coura­geuse, si bien­veillante ».

Mais là encore, Laeticia Hallyday a pu compter sur la chaleur de son amie Hélène Darroze qui lui a livré un message bouleversant, en comprenant sa peine tout en lui insufflant du courage : "Je te promets : "Mon amie… te souhai­ter aujourd’­hui un joyeux anni­ver­saire, alors que le manque de ton homme est toujours plus doulou­reux et insur­mon­table, me semble bien vain… alors te dire qu’un an de plus, c’est un pas en avant dans le temps qui seul rendra ce manque un peu plus suppor­table (…) Un jour, tu verras, un jour qu’il te semble impos­sible d’at­teindre, si c’est pas le bonheur ça y ressem­blera",