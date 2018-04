Après 4 mois de silence et alors que les coups bas et les phrases assassines pleuvent sur la femme de Johnny, elle a décidé de parler dans un entretien fleuve pour Le Point.





On a appris mardi que Laeticia Hallyday allait enfin briser le silence dans lequel elle s’est murée depuis le décès de Johnny. Selon le journaliste Renaud Revel, c’est dans les pages du Point qu’elle aurait décidé de prendre la parole pour la première fois depuis quatre mois. Un entretien exclusif de 14 pages recueilli par le directeur de la rédaction de l’hebdomadaire et à paraître jeudi.

Pourquoi Le Point alors que les Hallyday ont jusqu’ici toujours fait confiance à des publications comme Paris Match qui a publié les photos de l’enterrement de Johnny à Saint-Barth ? Ce changement de stratégie aurait été soufflé par un proche d’Emmanuel Macron pour qui une communication moins people et plus cadrée - institutionnelle, diront certains - serait préférable. Or qui a révélé, hier, la plainte déposée par JoeyStarr contre Sébastien Farran ? Le Point...





Sale temps pour Sébastien Farran

Le dernier manager de Johnny Hallyday qui s’est aussi occupé, en son temps, des affaires de JoeyStarr a effectivement été placé en garde à vue hier. Ce dernier a porté plainte pour abus de confiance, faux en écriture et vol. Entre les deux hommes, les différends inconciliables existent déjà depuis plusieurs années.

Rien à voir avec l’affaire du testament et de l’album posthume de Johnny qui divise les clans Hallyday ? A priori. Il n’empêche qu’il y a tout de même toute une série de rapprochements qui peut être faite.

La plainte déposée par JoeyStarr intervient trois jours avant le verdict du tribunal de grande instance de Nanterre appelé à trancher - en référé - les différends qui opposent Laura Smet et David Hallyday d’une part, à Laeticia Hallyday de l’autre. Or, on se souvient qu’à la mi-février, JoeyStarr s’était clairement rangé du côté des aînés de Johnny, leur apportant un soutien inconditionnel selon ses propres termes.

Le dépôt de cette plainte survient aussi après la parution de la une de VSD annonçant "Laeticia, un nouvel homme dans sa vie" et au lendemain de la sortie d’Anthony Delon pour qui Laeticia et Sébastien Farran entretiennent une liaison depuis trois ans. Un commentaire posté sur Instagram et effacé depuis.