C’est un choc pour les fans de Plus belle la vie. Depuis février, le retour à l’écran de Laetitia Millot est sans cesse reporté. Et cela ne va pas s’arranger puisque, comme l’annonce Télé Star, la production a décidé "de supprimer purement et simplement le personnage de Mélanie dans les épisodes quotidiens". Pour elle peut-être et pour ses fans très certainement, la vie sera donc un peu moins belle.