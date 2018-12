L'actrice française de 35 ans a posté un joli cliché de son mariage célébré le samedi 1er décembre.





Ce dimanche 16 décembre, Laura Smet a publié un tendre cliché sur son compte Instagram. Sur la photo, on la voit passer la bague au doigt à son mari Raphael Lancrey-Javal lors de leur mariage surprise, le samedi 1er décembre à la mairie du VIIe arrondissement de Paris. Une publication discrète et pleine de pudeur à l'image des jeunes mariés. En légende, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday a simplement écrit : "Je t'aime".

Une belle déclaration d'amour toute en simplicité.