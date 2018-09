Leur troisième enfant est né le 23 avril dernier. Cinq mois après, la princesse Kate et le prince William ont offert à certains de ceux qui les ont inondés de cadeaux et de bons voeux un joli cadeau.

Le frère de l'incorrigible George et de la "so charming" Charlotte a été attendu avec ferveur lors de sa naissance à la maternité londonienne de la clinique St Mary. Le baptême à la chapelle royale du Palais Saint James en petit comité le 9 juillet a également été un bonheur pour les admirateurs de la famille royale britannique qui compte ses vrais fans par milliers ! La cérémonie avait donné lieu à de très belles photos du petit qui n'avait (presque) pas quitté les bras de sa maman.

© Reporters



Des cadeaux venus de partout

Bien sûr, cette naissance avait donné lieu à un flot soutenu de cadeaux et de lettres de félicitations pour la naissance de Louis adressés à Buckhingham Palace. Quelle ne fut pas la surprise de certains des généreux admirateurs en ouvrant leur boîte aux lettres ces derniers jours : ils avaient reçu une lettre les remerciant chaleureusement pour leur attention accompagnée d'une très jolie photo de Kate et Louis, pleine de tendresse et de naturel. Les bénéficiaires n'ont pas tardé à présenter leur bonne fortune sur les réseaux sociaux : « Le Duc et la Duchesse de Cambridge ont été touchés que vous ayez pris le temps de leur écrire à l'occasion du baptême de leur fils le prince Louis. Leurs Altesses Royales sont profondément reconnaissants des nombreux messages qu'ils ont reçus et vous remercient chaleureusement en vous souhaitant leurs meilleurs vœux », lit-on sur le carton envoyé.