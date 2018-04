L’acteur australien lui a fait une déclaration d’amour sur les réseaux sociaux.





22 ans de mariage et amoureux comme au premier jour. Hugh Jackman, 49 ans, est toujours raide dingue de sa femme, Deborra-Lee Furness, qu’il a rencontrée en 1995 sur un tournage. Il l’a prouvé à l’occasion de leur anniversaire ce 11 avril.

« Mes plus beaux cadeaux »

« Je crois que dans la vie nous avons besoin de voir et d’être réellement vus comme la personne la plus importante de notre vie », a-t-il écrit sur Twitter. « Deb, dès le premier jour, nous avions cela. 22 ans après… c’est encore plus profond », continue l’acteur d’Australia pour qui sa femme, de 13 ans son aînée, et ses deux enfants, Oscar et Ava, sont ses « plus beaux cadeaux ». Quand il s'agit d'amour, Hugh Jackman ne joue pas.