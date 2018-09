Une belle attention qui date d'octobre 2016.





Leur relation n'était pas encore officielle, mais Harry était déjà (très) amoureux. Un cadeau qu'il a offert à Meghan au début de leur relation le prouve. En octobre 2016, le prince a filé dans une galerie d'art de Londres. Il y a déniché une œuvre ô combien romantique de l’artiste Von Donna qui vient d'être révélée.

Diptyque romantique

Intitulée « Everybody needs somebody to love » - comme la chanson soul de Solomon Burke -, elle se compose de deux parties dans le but d'être… partagée ! La première partie du diptyque représente deux enfants qui se tiennent main dans la main. Sur la deuxième, on peut lire la phrase « tout le monde a besoin de quelqu'un à aimer » écrite en rouge. « Un geste très romantique » concède un collectionneur d'art présent au moment où Harry a fait son choix. Le prince aurait précisé que c'était pour "quelqu'un d'important". Comme l'explique Paris Match Belgique, l’œuvre coûterait environ 1000 livres.

Et il semblerait que le cadeau d'Harry ait fait mouche. Le couple officialisait sa relation peu de temps après.