Son épouse française a demandé le divorce suite au cauchemar de toute femme d'acteur : le coup de foudre sur plateau de tournage...





Ewan Mc Gregor est plus connu pour ses rôles variés et son talent en tant qu'acteur que pour sa vie privée qu'il a toujours réussi à protéger avec fermeté. Tout juste savait-on qu'il avait rencontré sa femme il y a 22 ans, une Française travaillant à Londres en tant que chef décoratrice, sur le tournage de Kava­nagh Q.C. et qu'il s'étaient mariés dans la foulée.

Couple stable et discret, Eve Mavrakis et Ewan McGregor ont quatre filles : Clara, 21 ans, Jamyan, 16 ans (adoptée en Mongolie), Esther, 15 ans et Anouk, 6 ans, adoptée elle aussi.

L'acteur s'illustre en ce moment notamment dans la série "Fargo" adaptée d'après le film des frères Coen aux côtés de Mary Elizabeth Winstead qui joue sa compagne dans cette troisième saison de la série. Un rôle qui aura fait basculer la vie familiale d'Obi One... En effet, en mai de cette année, on apprenait qu'Eve Mavrakis s'était séparée de son mari. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi.

Sa compagne dans la série

© Reporters



De 12 ans sa cadette, la jeune actrice et l'acteur confirmé (Trainspotting, The Pillow Book, Une vie moins ordinaire, Star Wars, Moulin Rouge, I Love you Philip Morris, ...) auraient eu un coup de foudre mutuel. Marie Elizabeth Winstead a quitté son mari Riley Stearns en mai dernier et les tabloïds ont remarqué à la même période que la femme de McGregor ne portait plus son alliance...

Ces jours-ci, plus de doute possible : le nouveau couple a été surpris en train de s'embrasser dans un café londonien. Des photos que The Sun a mis à la une dimanche 22 octobre. Et Eva Mavrakis a demandé le divorce.