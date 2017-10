Trois ans après le début de leur relation et deux ans après leurs fiançailles, on pensait que le couple Robert Pattinson et FKA Twigs était fait pour le meilleur et pour le pire.

Mais la chanteuse et la star de Twilight se sont séparés. "Ils étaient inséparables pendant leurs deux premières années", a raconté au Sun un proche de l’acteur de 31 ans. "Mais ces derniers mois, ils ont vraiment commencé à s’éloigner et passaient de moins en moins de temps ensemble. Rob est fatigué par tout ça, a rompu leurs fiançailles et a annoncé à ses amis qu’ils avaient rompu."