Le Premier ministre canadien a publié ce mercredi une tribune dans Marie Claire dans laquelle il explique pourquoi c'est important pour lui de faire de ses enfants des féministes.

"La plupart du travail important que je fais, ce n'est pas en tant qu'homme politique mais en tant que père. Chaque jour, à la maison, j'ai l'opportunité -avec ma femme Sophie- d'inculquer le sens de l'empathie, de la compassion et de la justice à mes trois enfants."

"J'aime ma fille Ella-Grace et je m'inquiète pour elle parce qu'en tant que père, fils, mari et citoyen, j'assiste à l'inégalité que vivent les femmes chaque jour. Nous sommes en 2017 et, au Canada ainsi que partout dans le monde, les femmes font face à de la violence, de la discrimination et à des stéréotypes et aux inégalités qui les empêchent de poursuivre leurs rêves. Je suis inquiet car ma brillante fille va grandir dans un monde où des personnes ne prendront pas son avis au sérieux, simplement à cause de son genre", écrit le Premier ministre.

Le problème d'inégalité ne concerne pas seulement les femmes

"Je suis tellement chanceux d'avoir une merveilleuse partenaire dans ce projet. Ma femme Sophie m'inspire. Il y a quelques années, j'étais en train de parler de la manière dont nous pouvions enseigner à Ella qu'elle peut être qui elle veut et Sophie m'a dit 'c'est super mais comment allons-nous éduquer nos garçons pour qu'ils deviennent des défenseurs des femmes également?'"

"L'égalité entre les genres n'est pas seulement une affaire de femmes. (...) Nos fils ont le pouvoir et la responsabilité de changer notre culture du sexisme et je veux que Xavier et Hadrien le comprennent; Mais je veux aussi les aider à devenir des adultes doués d'empathie qui parcourront le monde avec ouverture, amour et un grand attachement à la justice. Je veux qu'ils soient à l'aise à l'idée d'être eux-mêmes, d'être féministes, et qu'ils se battent pour ce qui est juste pour qu'ils puissent se regarder avec fierté"

Pourquoi être féministe?

Comme l'explique Justin Trudeau, le féminisme "n'est pas seulement croire que les hommes et les femmes sont égaux. C'est également la conviction que tous les gens ont les mêmes droits et libertés, que mes droits sont vos droits, et c'est seulement quand vos droits seront pleinement protégés que les miens le seront aussi. Ce monde n'existe pas encore mais il peut être construit par des personnes qui se lèveront pour les droits des autres."

"C'est le monde dans lequel je veux vivre, c'est le monde dans lequel je veux que mes enfants vivent. Elever ses enfants comme des féministes, c'est reconnaître qu'ils ont TOUS un rôle à jouer dans la construction de ce monde"