Sur ses gardes depuis ses mésaventures précédentes, la chanteuse redouble d’imagination pour ne plus exposer sa vie sentimentale aux médias.

Mais voilà, on ne peut pas leur échapper éternellement. Malgré un dispositif de sécurité qualifié d’énorme, les paparazzis ont surpris la virée qu’elle a faite à Rhodes Island en compagnie de Joe Alwyn (l’acteur qui incarne le soldat Bill Lynn dans Un jour dans la vie de Bill Lynn, le film d’An Lee) et leur idylle à New York quelques jours plus tard.