Le lendemain, mardi 20 mars, après divers rendez-vous et activités (une rencontre avec Anne Hidalgo pour le grand-duc Henri), une réception était organisée au musée Rodin qui réunissait beaucoup de personnalités luxembourgeoises et des princes du Gotha mais aussi Yann Arthus-Bertrand ou encore José Bové, de descendance luxembourgeoise !

Du 19 au 21 mars, les grands-ducs du Luxembourg ont effectué une viste d'Etat en France. Accueillis en grande pompe sur les marches du perron de l'Elysée par Emmanuel et Brigitte Macron, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa ont ensuite eu le plaisir d'assister à un dîner de Gala au palais de l'Elysée.