Nommé aux oscars pour son rôle dans le film réalisé par Night Shyamalan, dans la catégorie "Meilleur acteur secondaire", il sera également à l'affiche d'autres grosses productions comme A.I intelligence artificielle ou encore Un monde meilleur par la suite.

Puis on n'a plus beaucoup entendu parler de lui. L'acteur s'est notamment distingué par quelques frasques et divers ennuis judiciaires sous trame de soucis d'alcool.

Qu'à cela ne tienne, ce mardi 10 avril, l'acteur a passé le cap des 30 ans et le moins que l'on puisse dire c'est que son physique a bien changé en 19 années. Sa silhouette s'est nettement arrondie, ses cheveux sont châtains avec des reflets roux et il arbore une épaisse barbe surplombée d'une moustache tout aussi fournie.

© AP



Récemment, il s'est distingué par une apparition dans la série X-Files. Sa barbe est alors taillée, laissant mieux entrevoir les arrondis de son visage qui n'a plus rien à voir avec celui de sa jeunesse dorée.