Le père de Meghan Markle a lancé lundi un appel à la réconciliation à sa fille, à laquelle il n'a pas parlé depuis son mariage avec le prince Harry en mai.





"Je t'aime très fort, tu es ma fille et j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles", a dit Thomas Markle, 74 ans, lors d'une interview à la chaîne britannique ITV dans l'émission Good Morning Britain. "Quels que soient nos différends, nous devons être capables de les résoudre, nous sommes de la même famille, alors s'il te plaît contacte-moi", a-t-il ajouté. "J'espère que cela sera résolu, cela ne peut pas durer pour toujours".

Il demande à la reine d'interagir

Le septuagénaire, qui vit au Mexique, n'avait pas pu conduire sa fille à l'autel le 19 mai à Windsor, à l'ouest de Londres, en raison d'une opération du coeur. Mais il avait surtout fait parler de lui pour avoir plongé la famille royale britannique dans l'embarras après avoir posé pour des photos de paparazzi rémunérées.

"Je n'ai pas l'intention de me taire pour le reste de ma vie. J'aime ma fille très fort, elle doit le savoir et j'apprécierais vraiment qu'elle m'appelle ou me contacte d'une façon ou d'une autre, qu'elle m'envoie simplement un SMS", a poursuivi Thomas Markle. Il a également eu cette phrase qui fait les gorges chaudes de tous les tabloïds britanniques (et que Buckingham doit trouver totalement vulgaire et déplacée !) : "I would appreciate anything [The Queen] could do." : "J'apprécierais tout ce que pourrait faire la Reine", sous-entendu pour l'aider à renouer avec sa fille...





Rencontrera-t-il son petit-enfant ?

© Reporters / Wenn



L'ex-actrice américaine et le prince Harry attendent leur premier enfant au printemps. "J'espère que tout se passe bien et (...) que je pourrai voir la petite Meghan ou le petit Harry", a dit le futur grand-père lors de l'interview pour laquelle il n'a pas été rémunéré, selon ITV. "Il doit y avoir une place pour moi, je suis son père et je serai le grand-père de ses enfants", a-t-il ajouté.

Interrogé sur des articles de la presse britannique évoquant récemment l'attitude désobligeante qu'aurait eue Meghan envers le personnel de la famille royale, son père est venu à son secours. "Elle a toujours aimé tout contrôler, cela fait partie de sa nature, mais elle n'a jamais été impolie, à ma connaissance (...). Elle a toujours été polie".