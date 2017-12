Lorsque l'année est marquée par la perte d'un proche, les fêtes n'ont évidemment pas la même saveur. C'est le cas de la famille Hallyday qui, pour la première fois, a célébré Noël sans Johnny.





Laeticia soudée avec Jade et Joy

Laeticia, privée de son mari depuis le 5 décembre, a passé Noël dans leur maison de Saint-Barthélémy, en compagnie de Jade et Joy. Selon Gala, elles n'étaient pas seules puisque des amis de la famille sont venus les soutenir. La créatrice de bijoux Maria Poniatowski et grande amie de Laeticia avait ainsi fait le déplacement, tout comme son mari et sa fille Tess qui est très proche de Jade. L'homme d'affaires Jean-Claude Darmon et la communicante Hoda Roche étaient également de la partie.

Selon Le Parisien, Laetitia avait sa famille à ses côtés puisque sa mère, sa grand-mère, sa demi-soeur, son frère et sa belle-soeur étaient annoncés parmi les invités. C'était également le cas de Sébastian Farran, manager et ami de Johnny.

Pour le Nouvel an, c'est la chef Hélène Darroze, marraine de Joy, qui fera le voyage vers Saint-Barth, avec ses filles. Le directeur artistique de Johnny, Yarol Poupaud, et sa femme Caroline de Maigret seront également présents le jour de l'an.

Juste après les fêtes, Laetitia et ses enfants retourneront vivre à Los Angeles, loin de l'agitation médiatique.





Emma, l'une des petites-filles de Johnny, reconnaissante pour le soutien

Emma Smet, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, a posté une photo d'elle sur Instagram où on la voit poser devant un sapin de Noël. La jeune femme de 20 ans a passé le réveillon en Californie. Elle a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien.





David Hallyday sort de son silence

David Hallyday, le chef du clan, a fait de même via une vidéo publiée sur Facebook. C'était la première fois qu'il prenait la parole depuis la mort de son père.

"Salut à tous. Je profitais de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout pour vous remercier pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines. Vraiment, cela m'a fait chaud au coeur. Merci du fond du coeur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt."