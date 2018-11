Il soufflera 70 bougies ce mercredi et pour l'occasion, Kensington Palace a publié des photos du prince Charles en famille : ça rit, ça chahute et le prince Charles est heureux entouré de Camilla, de ses fils, ses belles-filles et ses petits-enfants.





Le prince Charles s'est prêté avec joie il semblerait à une belle série de portraits de famille, qui ont été publiées le 13 novembre, un jour avant son 70e anniversaire ce mercredi. Sur les deux photos, le futur roi est accompagné de son épouse, la duchesse de Cornouailles, de ses fils, le prince William et le prince Harry, de ses belles-filles Kate et Meghan et de ses trois jeunes petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Les photos sont magnifiques, et tandis que Charles occupe le devant de la scène, assis sur un banc dans les jardins de sa maison londonienne, Clarence House, ses petits-enfants donnent de la vie à ces clichés. Le petite George, sur les genoux de son grand-père rit à gorge déployée tandis que le prince Louis, qui avait quatre mois au moment de la prise de vue, est tout à fait adorable en short bleu et chemise blanche. Quant à Charlotte, elle est l'image de la petite fille sage!

Louis est dans les bras de Kate, qui est ultra chic dans sa robe à pois marine. Un modèle midi d'Alessandra Rich, qui s'est vendu 1 225 £ avant d'être très vite sold-out. Une robe qui fait manifestement fureur chez les "people" elle a également été portée par Abigail Spencer, l'ancienne co-star de Meghan, lors du mariage royal en mai. Kate portait également cette tenue dans le documentaire de la BBC "Prince, Fils et Héritier : Charles à 70 an"s, qui a été diffusé la semaine dernière.

© REPORTERS



© REPORTERS

Auparavant, on avait pu aussi voir apparaître le nouveau timbre de la Poste britannique qui réunit le prince Charles et ses deux fils.