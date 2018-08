Gabriel, c'est un prénom d'archange qu'ont choisi Philippe et Mathilde pour leur premier garçon. Le prince Gabriel est le deuxième enfant du couple royal. Il suit Elisabeth, née le 25 octobre 2001, et première dans l'ordre de succession.

Petit enfant discret, Gabriel garde toujours un oeil sur ses petits frère et soeur, Emmanuel et Eleonore nés en 2005 et 2008, lors des sorties familiales publiques. L'adolescent suit l’enseignement secondaire néerlandophone à Bruxelles. Il joue au hockey et au piano. Il aime aussi les sports d'hiver, qu'il pratique chaque année avec sa famille. L'album photo de ses 15 ans.