Comme deux vedettes hollywoodiennes, Meghan et Harry sont arrivés hier soir au Palladium de Londres pour assister au Royal Variety Performance 2018, un spectacle parrainé par la Reine et qui permet d'aider des artistes en difficulté.





La princesse portait un ensemble dont le haut noir et blanc ceinturé dénudait ses épaules, signé Safiyaa et Harry avait revêtu un smoking pour honorer ce gala qui a vu prendre place sur scène des artistes confirmés comme Take That, George Ezra, Clean Bandit et toute la troupe de la comédie musicale sur Tina Turner, notamment.

De très bonne humeur, ils ont chacun plaisanté avec les artistes venus les saluer et ont posé de multiples questions aux uns et aux autres. Mais ce qui restera certainement dans les annales de la soirée, c'est ce petit baiser que le prince Harry a spontanément donné à un éléphant nommé Peanut, une marionnette réaliste de l'acte Circus 1903 qui avait donné peu avant une prestation extraordinaire ! Ce (faux) éléphant venait d'offrir un bouquet de fleurs à Meghan il faut dire !

Tout le monde a bien ri et la princesse Meghan également, surprise par cette facétie lors de cette soirée très animée. Enceinte de 4 mois environ, Meghan semblait en pleine forme et rayonnait dans cette robe de soirée.