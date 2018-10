Pour le couple princier, dont le mariage remonte au 19 mai dernier, les voyages et événements officiels ne font que commencer. Ce mercredi, Harry et Meghan ont parcouru 80 kilomètres pour rencontre les habitants du comté.



Les premiers à avoir eu la chance de serrer la main de la duchesse et de son époux sont les écoliers de la Westbourne House School. Pour l'occasion, ils avaient créé un guide sur le Sussex de A à Z. "Merci, cela sera très utile", a répondu l'ancienne actrice de Suits en acceptant le présent.

Le duo a eu la chance de pouvoir observer l'une des deux copies manuscrites de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, l'autre copie étant exposée au National Archives, à Washington.

Pour cette occasion, Meghan Markle portait un manteau crème en cachemire Giorgio Armani, une chemise en soie vert sapin & Other Stories, une jupe droite en cuir Hugo Boss, des escarpins Stuart Weitzman et une sac original griffé Gabriela Hearst.