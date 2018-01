Depuis sa participation controversée à une cérémonie officielle à l'ambassade de Chine, qui pourrait même être sanctionnée par une réduction de sa dotation, le Prince Laurent n'assiste plus aux événéments officiels de la famille royale belge. Selon le magazine Paris Match, qui dévoile en exclusivité des photos de sa récente apparition publique, le prince souffre de problèmes de dos et de stress, dû à ce que d'aucuns nomment "un acharnement médiatique".

Le 28 décembre dernier, il est donc sorti de sa retraite, en assistant à l'inauguration du foyer pour sans-abri avec animaux à Bruxelles, un projet de sa fondation. Son épouse et ses enfants étaient à ses côtés. D'après Jean-Jacques Van de Berg, administrateur délégué de la Fondation Prince Laurent, interrogé dans le reportage, le prince Laurent "est venu à cette journée en tant que président de sa fondation ; pour aider les sans-abri et pour que la journée ait un vrai rayonnement". Et de souligner que "sa forme physique n'est pas excellente", le prince souffrant du dos.

La princesse Claire et les trois enfants du couple Laurent, Aymeric et Louise, ont pris part avec enthousiasme à cet événement auprès des SDF.