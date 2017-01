Quand la prison a du bon... et rend célèbre.

Sa photo avait fait le tour du monde lorsque les policiers de San Francisco l'ont publiée sur Facebook avec celles de ses complices. Jeremy Meeks est rapidement devenu célèbre, au point que sa détention a fini par être un véritable tremplin pour sa nouvelle vie luxueuse.

Condamné à 27 mois de prison pour vol à main armé, l'homme à la « gueule d'ange » n'était pas vraiment un ange. En mars dernier, il a bénéficié d'une libération anticipée et tout s'est rapidement enclenché. Dès sa sortie, les agences de mannequinat sont venues le chercher. Le « prisonnier le plus sexy du monde » a directement signé un contrat de 30 000 euros chez « White Cross Management » et les autres ont suivi.

Sur son compte Instagram, Jeremy Meeks ne se cache pas, il mène une vie luxueuse entouré de son épouse et ses fistons. Ainsi, tout le monde peut constater qu'il est devenu plutôt riche affichant sa belle Maserati à 150 000 dollars et sa villa en arrière plan.