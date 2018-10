La cérémonie a lieu ce vendredi 12 octobre à Windsor.





Le mariage arrive à grands pas. Ce vendredi, la discrète Eugenie d'York, 28 ans, dira oui à Jack Brooksbank. Et tout sera fait pour que les yeux soient rivés sur la mariée et non sur deux duchesses très populaires : Kate Middleton et Meghan Markle.

Ce que dit le protocole

Dans l'émission britannique This Morning, un expert de la famille royale est revenu sur le protocole en vigueur. Selon lui, Kate et Meghan devront choisir une robe dans laquelle elles sont déjà apparues. "Il s'agit de ne pas voler la vedette à la mariée. Ne soyez pas étonnés si voyez Meghan dans une robe qu'elle a portée par le passé", lit-on sur The Express.

Meghan en Givenchy ?

Kate Middleton, on le sait, a déjà l'habitude de recycler ses looks avec brio. Et même si Meghan Markle prend des largesses avec le protocole, nul doute qu'elle respectera cette tradition. Les agences de paris, comme Ladbrokes, misent d'ailleurs sur une pièce signée Givenchy, une marque qu'elle affectionne tout particulièrement depuis… son propre mariage.