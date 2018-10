A cette occasion, la duchesse de Cambridge a choisi de passer un peu de temps avec des écoliers de St Stephen dans le parc éducatif Sayers Croft, situé en périphérie londonienne. Vêtue d'une veste kaki Fjällräven, d'un jean taupe Zara (ne courez pas chez Zara, son pantalon est de la collection 2016) et de bottes signées Penelope Chilvers, l'épouse du prince William a découvert la faune et la flore des jardins et a réalisé des couronnes de feuilles avec les enfants.





© REPORTERS Exit donc la robe, les talons et les événements guindés. Kate Middleton a choisi la décontraction pour sa première sortie officielle. La princesse, en plus de passer du bon temps avec les jeunes enfants, les a sensibilisé à l'importance d'activités en plein air pour stimuler le bien-être émotionnel et physique.





© REPORTERS Pas question pour les photographes de louper le moindre geste de la duchesse. Canardée de toutes parts, Kate Middleton ne semblait absolument pas perturbée et n'a pas perdu son sourire et sa spontanéité. Une petite fille, impressionnée par les flashes, a demandé à la maman de George, Charlotte et Louis la raison pour laquelle on les prenait en photo. " C'est parce que tu es spéciale", a tout de suite répondu tendrement Kate.





© REPORTERS " Elle comprend pourquoi nous avons amené ces enfants ici et nous a dit qu'elle passait beaucoup de temps avec les siens à trouver les araignées dans leur jardin", a expliqué Zoe Stroud, directrice par intérim du parc éducatif. ", a expliqué Zoe Stroud, directrice par intérim du parc éducatif.