Avec son compère Keith Richards, il incarne comme personne la formule "sex, drugs et rock'n'roll". Et si pour le natif de Dartford, les drogues sont aujourd'hui derrière lui, le déhanché, le phrasé et le style qui ont fait sa légende sont toujours bien là. À 75 ans, Mick Jagger le prouve encore et encore sur scène. À l'occasion de son anniversaire, voici 10 clichés stylés de la rock star.