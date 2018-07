L'actrice et fille de Josiane Balasko a posté une photo de son babybump sur Instagram à un moment clé !





Cela ne pouvait pas mieux tomber : sur TF1, hier soir le téléfilm "Joséphine s'arrondit" est programmé en prime-time. Cette mignonne comédie fait suite à un premier téléfilm "Joséphine" sur les tribulations sentimentales d'une jeune femme en quête d'amour et qui avait eu beaucoup de succès

Dans ce 2e opus, Joséphine est enceinte. Et dans la vraie vie, son interprète Marilou Berry l'est tout autant. Elle a attendu la diffusion du film pour l'annoncer avec humour sur son compte Instagram avec la mention :" Ce soir Joséphine s'arrondit sur @tf1... Et y'a pas que joséphine qui s'arrondit d'ailleurs... #pointdevue#workinprogress et franchement, @madameforesti t'es resté surper soft dans ton sketch sur la Grossesse... Je suis sur que le Fbi des femmes enceintes a commandité ce sketch..."

Son compagnon, Alexis est un artiste street-art. Les deux filent le parfait amour depuis quelques années et Marilou Berry est enthousiaste et admirative de son art : « Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant… On peut le suivre sur son Instagram @lediamantaire_artist. Et je ne dis pas ça parce quec'est mon amoureux… », disait-elle à Femme Actuelle.

Espérons que dans la vie Josiane Balasko soit un peu plus attentive à sa fille que dans Joséphine où elle incarne la mère de la jeune femme!