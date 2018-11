Tout simplement craquant.





À 5 et 3 ans, George et Charlotte sont déjà de véritables petits phénomènes qu'on adore voir grandir. Ce mercredi 28 novembre, alors qu'elle était au stade Leicester pour rendre hommage à Vichai Srivaddhanaprabha, patron du club de football local mort dans un terrible accident d'hélicoptère, Kate Middleton a répondu aux questions de fans. L'occasion de révéler un petit détail croustillant à propos de ses enfants.

De "Gan Gan" à "Pops"

Il s'avère que le prince et la princesse appellent leur papa « Pops », un surnom employé par bon nombre d'enfants... américains – c'était aussi le surnom du jazzman Louis Armstrong. « Kate nous a dit que William jouait au football avec les enfants hier soir et que l'un d'eux, je crois que c'était George, a dit : 'Tu vas jouer au football demain, Pops ?'», a confié une fan selon le magazine People. En 2016, on apprenait que ce polisson, qui adore ouvrir ses paquets en avance à la période de Noël, surnommait Elizabeth II « Gan Gan ». Et c'était tout aussi mignon.