Hier, mardi 3 janvier, Edouard Baer a livré un message poignant sur radio Nova où il est chroniqueur, qui commençait évidemment comme une liste de bonnes résolutions et qui finalement faisait le tour de tous nos manquements, nos solitudes, nos faiblesses, nos déceptions et nos petits arrangements avec une réalité qui fait mal.

"C'était le Nouvel An, c'était les 'j'te jure', "j'te promet', les serments. C'était les vœux, c'était les moins vieux, c'était on va s'en tirer, on sera heureux. Et puis, t'as le mardi 3 janvier. C'est déjà deux jours après, tout a changé, commence Edouard Baer. La rentrée, le p'tit cartable, le p'tit bureau, le p'tit ticket de métro et puis t'es un peu gros, et puis la vie elle t'a repris, comme ça, comme on tend la main, une main qui ne se tend pas, alors on est seul avec ses cinq doigts dans le vide, et puis quoi? Et puis quoi?"

"T'as pas besoin de voeux, t'as besoin de l'instant présent", finit-il, les larmes aux yeux. La réponse de l'assistance : un grand silence et presque 600 000 partages de la publication facebook depuis...