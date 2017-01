Pendant 20 ans, jusqu’en 1986, le théâtre s’est fait une place de choix à la télévision française. Jusqu’à en disparaître, presque totalement, la décennie suivante. Le rendez-vous télévisé Au théâtre ce soir est né en 1966, quatre ans après le succès de la diffusion de la pièce La bonne planque, avec Bourvil, enregistrée pour la toute première fois au théâtre du Vaudeville à Bruxelles. Chaînes publique et privée françaises enchaîneront avec des monuments du répertoire comique : Auguste, Madame Sans-gêne, Folle Amanda,…Une pièce qui retrouve de nouvelles couleurs, alors que Au théâtre ce soir vient de fêter les 50 ans de sa création. Le 21 janvier prochain, TF1 diffusera en direct une représentation inédite de Folle Amanda (avec Michèle Bernier) qui fut d’abord captée pour la télé en 1974, avec dans le rôle-titre, l’immense Jacqueline Maillan.

Et si le théâtre s’invite à nouveau en grand sur TF1, c’est aussi et surtout parce que son retour sur les petits écrans a été testé et approuvé par France 2…

Un retour réussi dès 2008

Ce samedi, vers 20h50, c’est en direct du Grand théâtre Opéra de Reims que Muriel Robin et Michèle Laroque devraient assurer de nouvelles belles audiences à France 2 avec une représentation 100 % féminine (et sans Pierre Palmade, l’interprète original qui restera en coulisses pour observer ce couple moderne) et anniversaire de la trilogie Ils s’aiment (rebaptisé pour l’occasion Elles s’aiment depuis 20 ans). Une même Muriel Robin qui, 9 ans plus tôt en compagnie de Line Renaud, réinstallait les caméras de télévision dans une salle de théâtre. Avec la diffusion en direct de la pièce Les Fugueuses, la deuxième chaîne française allait réunir 8 millions de téléspectateurs. Un score détonant qui a fait renaître une tradition (presque) oubliée : inviter le théâtre à la maison. Depuis 2008, France 2 s’est fait fort de diffuser sur ses antennes environ 7 à 8 pièces événementielles par an, à l’heure du prime-time. De Feydeau à Laurent Ruquier, les pièces retransmises en direct voient leurs audiences rivaliser régulièrement avec celles de séries et films populaires. Comme quoi, le théâtre à la télé, ce n’est pas du cinéma ! Mais un succès bien réel…

En Belgique

Chez nous aussi, quelques rares pièces 100 % belges sont diffusées en télévision. La Trois devrait, dans les prochains mois, s’atteler à mettre davantage l’accent sur les créations dans nos théâtres. D’ici là, le rendez-vous du vaudeville en télé est fixé chaque année (aux alentours de la Noël) par RTL-TVi qui diffuse, mais pas en direct, la pièce annuelle du Télévie (lire ci-contre). Pas de quoi enregistrer des audiences recor (seulement 123.548 téléspectateurs pour Toc Toc ce samedi 24 décembre) mais de quoi permettre aux fidèles de RTL qui n’auraient pas pu se déplacer dans l’un ou l’autre théâtre de Wallonie de découvrir les animateurs dans un autre exercice.

La RTBF a pris, elle aussi, le pli, il y a 3 ans, de diffuser, a posteriori pendant les fêtes de fin d’année, une représentation de sa pièce (en faveur du VivaForLife), jouée deux fois seulement sur les planches par quelques animateurs ertébéens. En 2014, le premier rendez-vous du genre, Le Mariage de Mademoiselle Beulemans, a réalisé un carton avec 493.400 curieux. Un rendez-vous avec le théâtre belge qui fait désormais partie de l’agenda télé de l’année.