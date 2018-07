Les précédents baptêmes des enfants aînés de Kate et Wiiliam avaient été médiatisés et les photos montraient un parterre conséquent d'invités. En revanche, celui du petit dernier, Louis, a été organisé dans une grande intimité, à la chapelle Royale au St James's Palace.

Buckingham Palace a tout de même dévoilé la toute petite liste des invités : ses parents, frère et soeur bien sûr, entourés du prince Charles et Camilla Parker-Bowles, du prince Harry et Meghan, des parents, de la soeur et du frère de Kate Middleton et des parrains et marraines de Louis ainsi que leur conjoint(e).

On connaît donc désormais les six parrains et marraines du bébé, âgé de deux mois et demi.

Il s'agit de Nicholas van Cutsem, un proche ami de William et Harry. William est d'ailleurs le parrain de la fille de Nicholas et son épouse Alice. Florence, leur fille aînée était demoiselle d'honneur au mariage de Harry et Meghan.

Guy Pelly est également ami proche des frères et un temps figure phare des nuits de la jet set londonienne. Sa réputation sulfureuse s'est bien atténuée après son mariage avec Lizzie Wilson

Harry Aubrey-Fletcher, un ami de longue date de William : ils se sont rencontrés durant leurs années préparatoires avant d'entrer tous les deux à Eaton.

© Reporters De gauche à droite, Lizzie Wilson, Guy Pelly (parrain de Louis), James Meade and Lady Laura Marsham (marraine de Louis).





Lady Laura Meade dont le nom de jeune fille est Laura Marscham est l'épouse d'un autre grand ami de William James Meade qui fut son garçon d'honneur en 2011.

Madame Robert Carter est une amie de Kate Middleton

Miss Lucy Middleton est la cousine de la maman de Louis.

Le prince Louis a donc désormais 6 parrains et marraines tandis que George en a 7 (Zara Tindall, Oliver Baker, Emilia Jardine-Paterson, Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster, Jamie Lowther-Pinkerton, The Hon. Julia Samuel et William van Cutsem) et la petite Charlotte en a 5 (Sophie Carter, Laura Fellowes, Adam Middleton, Thomas van Straubenzee and James Meade).