La duchesse de Sussex a aidé à préparer 300 repas.





Ce n'est pas la première fois que la duchesse met la main à la pâte. Ce 21 novembre, Meghan Markle s'est de nouveau jointe aux victimes de la Tour Grenfell de Londres avec qui elle a lancé Together : Our Community Cookbook, un livre de cuisine, en septembre dernier.

De l'amour dans l'assiette

L'ancienne actrice a enfilé son tablier directiont Kensington et la cuisine communautaire de Hubb. Sur plusieurs photos diffusées par le Palais royal, on la voit touiller des sauces et mélanger des légumes. 300 repas ont ainsi été préparés avec des bénévoles. Meghan, dont le « little bump » est de moins en moins « little », était visiblement très heureuse de pouvoir donner un coup de main.

