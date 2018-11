Très discret sur sa vie privée, le couple s'affiche rarement ensemble et encore moins en famille.





On voit plus souvent Irina Shayk sur le catwalk d'un défilé que dans la rue avec sa famille ! La petite Lea De Seine sur les épaules, Bradley Cooper très casual (et désormais sans barbe) est allé au fameux Farmer's market de Santa Monica accompagné de sa compagne, elle aussi très sportwear.

Très discret sur sa vie privée, le couple s'affiche même rarement ensemble. A peine bradley Cooper a-t-il évoqué brièvement sa petite fille de 20 mois en octobre dernier lors de la promo du film "A Star Is Born" avec Lady Gaga en disant "Avoir un enfant et une famille - ce qui est un miracle et quelque chose dont j'ai toujours rêvé - m'a ouvert encore plus, si on peut dire, à vivre sur l'instant, à être présent".





© Reporters

© Reporters