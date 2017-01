Lena Dunham est en couverture du magazine Glamour (édition US) où elle prend la pose avec ses trois camarade de la série "Girls" Allison Williams, Zosia Mamet et Jemima Kirke. Petit détail qui fait de cette couverture une exception : la star dévoile une cuisse nue, cellulite visible.

Sur Instagram, l'actrice a publié un long texte qui explique combien elle a souffert des normes de beauté qui pèsent sur le corps des femmes.

"Je ne haïssais pas mon apparence, je détestais la culture qui me disait de la haïr", défend l'actrice et réalisatrice féministe. Chacun et chacune a le droit d'être reconnu comme beau", écrit-elle aussi. Elle finit par remercier les femmes d'Hollywood et d'Instagram qui "ouvrent la voie à l'acceptation de tous les corps et le magazine Glamour qui a laissé la cellulite sur sa couverture".

Apparaître au naturel, sans recours à Photoshop, est loin d'être une première pour l'actrice, qui avait déjà pris la pose nue et sans retouche pour une campagne de lingerie.