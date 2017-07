Madonna

Kate Winslet, of course avec ses incroyables boucles d'oreille signées Messika

Doutzen Kroes et ses copines

Adrian Brody et Lara leito

Lenny Kravitz et Leo © Reporters

Le concert, un grand moment attendu et apprécié par tous

De quoi soutenir de nombreuses causes comme la défense des éléphants d'Afrique, chère au coeur de l'acteur comme la défense des fonds marins notamment. L'événement en est à sa 4e édition et a pour but de sensibiliser au réchauffement climatique et à la protection de l'environnement dans le cadre de la fondation Leonardo DiCaprio. La vente aux enchères qui a suivi, animée par Kate Winslet et Leonarodo himself a permis de lever près de 30 millions d'euros !

Et du people et de la richesse il y avait pour ce gala organisé au célébrissime club Byblos qui donnait à voir un concert exceptionnel de Lenny Kravitz et Madonna.