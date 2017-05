Chaque année, le gala du Metropolitan Museum réunit un grand nombre de célébrités. Si l'objectif de cet événement est de récolter des fonds pour ce lieu mythique new-yorkais, les stars aiment aussi s'y afficher. Et pour y parvenir, tous les coups sont permis !





Les toilettes, "the place to be"





Le cliché a été posté il y a 5 heures et comptabilise déjà près de 2 millions de "like". Cet instant insolite dans les toilettes a été immortalisé par Kylie Jenner qui a ensuite diffusé le selfie miroir sur son compte Instagram. On peut y reconnaître Brie Larson, Paris Jackson, kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Lily Albridge, A$AP Rocky, Franck Ocean, Diddy.





La réaction de Sarah Paulson à l'apparition de Madonna





Le moment le plus drôle de la soirée, c'est sans doute celui-ci. Difficile de dire ce qui a fait réagir Sarah Paulson de cette manière lorsque Madonna est arrivée sur le tapis rouge. Est-ce sa tenue ? Ou tout simplement la joie de voir son idole ? La chanteuse portait une robe à imprimé militaire et un filet de l'armée en guise de traîne. Et voici sa réaction:





Le message de Katy Perry à ses fans





Si la robe de Katy Perry, dessinée par John Galliano, ne passait pas vraiment inaperçue, c'est sur le front de la chanteuse que les regards se sont tournés. Sur le haut de son long voile signé Magiela, on retrouve une broderie portant le mot "Witness" (témoin). Il s'agirait en effet du titre de son nouvel album, une information qui était encore restée secrète jusqu'à ce jour...





Kim Kardashian en solo, pourquoi ?





Jamais au grand jamais, le couple West/Kardashian ne s'est encore affiché l'un sans l'autre au gala du MET. Kim était donc seule lors de cette soirée, en compagnie de ses soeurs. De l'orage dans l'air ? Selon le magazine People, Kanye aurait simplement décidé de rester en dehors de toute attention médiatique. Il était donc à Los Angeles avec les enfants.





Selena Gomez et The Weeknd, le grand amour





La sphère people suit cette nouvelle idylle de près. Cette fois, pas besoin de paparazzi, le couple s'est affiché pour la première fois en public sur le tapis rouge. Main dans la main, Selena Gomez et The Weeknd ont fait sensation, d'autant qu'ils ont comblé leurs fans avec un baiser.





Bella Hadid fume !!!





Difficile de l'imaginer avec une cigarette et pourtant... Ce cliché partagé sur Instagram dévoile un moment de pause dans les toilettes (décidément!) en compagnie de Lara Stone, Paris Jackson et Ruby Rose. Une petite "taffe" au passage ? Un coup de déprime suite aux enlacements répétés de Selena Gomez et de son ex The Weekend ?