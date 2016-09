Les autres couples de cinéma qui nous ont fait rêver...

People

Avant Angelina Jolie et Brad Pitt, dont le divorce imminent a été annoncé mardi, d'autre couples de cinéma ont fait rêver des générations de fans sur et hors écran. Retour sur des amours mythiques et controversées parfois.









Lauren Bacall et Humphrey Bogart





Un regard bleu glacé à faire baisser les yeux, une voix rauque à faire trembler, une moue boudeuse: la blonde Lauren Bacall n'a que 19 ans mais déjà tout d'une femme fatale lorsque le cinéaste Howard Hawks l'engage pour son premier fim "Le port de l'angoissse" (1944). Face à elle, une star confirmée: Humphrey Bogart, 44 ans.

Lors d'une scène culte, elle lui intime: "Vous n'avez pas à jouer avec moi, Steve. (...) Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, Steve ? Vous rapprochez vos lèvres comme ça, et vous soufflez". Entre la star de "Casablanca" et la jeune première, c'est le coup de foudre. Ils se marient et incarneront l'un des couples de cinéma les plus mythiques et le glamour hollywoodien à son summum jusqu'à la mort de Bogart en 1957.





Roberto Rossellini et Ingrid Bergman





Au sommet de sa gloire, Ingrid Bergman fait scandale lorsqu'elle abandonne son mari et sa fille pour rejoindre le metteur en scène italien sur le tournage de "Stromboli". "Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui parle très bien anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français, et qui en italien ne sait dire que +ti amo+, alors je suis prête à venir faire un film avec vous", lui a-t-elle écrit en 1948. Enceinte avant même son divorce, l'actrice doit quitter Hollywood. Le couple a trois enfants, mais leurs chemins divergent lorsque Rossellini part en Inde et Ingrid en France. Ils se séparent en 1957.





Elizabeth Taylor et Richard Burton





"Vous a-t-on déjà dit que vous étiez une très jolie fille?" Avec ces quelques mots glissés à Liz Taylor sur le tournage de "Cléopâtre" en 1963, Richard Burton donne naissance à l'une des histoires d'amour les plus orageuses et passionnées de l'histoire hollywoodienne. L'acteur gallois et la star aux yeux violets se marient l'année suivant leur rencontre, le 15 mars 1964.

Ils divorcent en 1974, pour se remarier en 1975 et divorcer à nouveau en 1976. Couple maudit, amants terribles, ils ne cesseront pourtant jamais de se voir, de s'admirer et de s'apprécier.





Tom Cruise et Nicole Kidman





En 1990, Tom Cruise, au sommet de son sex-appeal et pas encore englué dans les histoires de scientologie épouse l'actrice australienne avec qui il joue dans "Jours de Tonnerre". Ils adoptent deux enfants et la love story entre la grande Australienne et le petit Américain dure 10 ans. Nicole le quittera brusquement pour "différends irréconciliables"... L'église est passée par là.





Vanessa Paradis et Johnny Depp





La lolita de "Joe le taxi" et l'acteur fétiche de Tim Burton se croisent dans un hôtel parisien en 1998 et ne se quittent plus. Pendant 14 ans, l'Américain et la Française forment un des couples les plus solides et les plus discrets d'Hollywood. Parents de deux enfants, Lily-Rose et John Christopher (surnommé Jack), ils ne se sont jamais passé la bague au doigt. Les deux artistes ne se sont jamais retrouvés dans le même film, mais ils chantaient souvent ensemble lors de concerts d'amis. C'est également dans la discrétion qu'ils se sont séparés en 2012.





Jean Dujardin et Alexandra Lamy





Ils se sont rencontrés sur un planteau bien français, celui de "Un Gars, Une Fille", la série capsule qui a cartonné des années durant et qui a vu aussi leur amour se cristalliser et grandir. Les petits Frenchies fantaisistes et bien loin de se prendre la tête formaient un couple qu'on avait envie d'aimer. Les envolées vers Hollywood de Jean Dujardin auront-ils eu raison de leur couple ? En tout cas, 10 ans après leur coup de foudre, Jean et Alexandra se séparent dans la discrétion. Lui a refait sa vie avec une jeune patineuse, elle a investi dans sa carrière et s'est recentrée sur sa fille...