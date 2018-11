Un sondage YouGov a interpellé les Britanniques pour savoir qui était leur royal favori. Et le résultat est plutôt un raz-de-marée de popularité pour l'un des résidents de Kensington Palace.





C'est bien connu, la grande majorité des Anglais et plus largement des Britanniques adorent la famille royale. Mais au sein même de The Firm, certains sont davantage appréciés que d'autres. C'est ce que met en lumière un sondage YouGov récent. Et le résultat n'est pas si étonnant au regard de l'actualité récente.

Le membre préféré de la famille royale britannique, c'est le prince Harry ! Le futur papa a conquis plus de 77% du public qui a participé au sondage YouGov. Une vraie preuve d'amour pour celui qui est décrit par ses fans comme "admirable, sympathique, plein d'humour, amusant et authentique".

Pendant ce temps, la Reine a suivi de près son petit-fils en deuxième place, tandis que le Prince William est arrivé troisième. Comme on pouvait s'y attendre, la duchesse de Cambridge - qui a gagné une légion de partisans depuis qu'elle a rejoint la famille royale en 2011 - occupe la quatrième place, tandis que la duchesse de Sussex occupe la sixième place juste derrière le duc d'Edimbourg à la retraite. Parmi les autres têtes d'affiche du scrutin, le prince Charles occupe la septième place, tandis que son épouse, la duchesse de Cornouailles, occupe la dixième place.

© REPORTERS