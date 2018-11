Des suspects des tentatives de cambriolages chez les Beckham ont été identifiés. Ils seraient à l'origine de plusieurs crimes.

Les Beckham ont passé un mois difficile. Après une première tentative de cambriolage le 19 octobre dernier, le couple britannique a été confronté une nouvelle fois à ce problème. Le 14 novembre, des cambrioleurs ont de nouveau tenté de s'introduire dans leur manoir situé dans les Cotswolds, en Angleterre. Fort heureusement, le couple et leurs enfants n'étaient pas présents ces jours-là, ces derniers "partageant leur temps entre la maison de campagne et leur maison à Londres", comme l'expliquait une source citée par The Sun .

"On a l'impression que c'est une opération réfléchie pour pénétrer dans les lieux lorsqu'ils ne sont pas là", avait également rajouté cette même source au journal. Et pour cause, les principaux suspects identifiés ont des antécédents présumés de meurtre et d'extorsion comme le rapporte The Mirror. Cette famille aurait déjà fait l'objet d'enquêtes pour crimes graves, y compris trafic de drogue et une douzaine d'effractions.

Suite à ces tentatives de cambriolage, les Beckham ont décidé de renforcer la sécurité en installant des chiens de garde, des détecteurs de mouvements et des patrouilles régulières afin de prévenir tout nouvel incident comme le rapporte le Daily Mail.