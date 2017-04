C’est l’Afro-américaine la plus célèbre des États Unis et l’une des femmes les plus influentes des médias ! La plus riche aussi. Sa fortune se décline en milliards de dollars. Beaucoup de personnes à sa place auraient eu le tournis ou auraient disjoncté en direct devant des caméras de télévision ou, pire, dans leur vie. Pas Oprah Winfrey. Son secret ? N’avoir jamais renié ses origines modestes. Sa force : toujours se remettre en question et surtout se nourrir des autres. Comment ? En accouchant les âmes d’une espèce qu’elle connaît particulièrement bien : le genre humain ! Rencontre avec un phénomène qui n’est pas prête à jeter l’éponge !

Honnêtement, vous aimez bien vivre dans la peau de Oprah Winfrey; ne ressentez-vous pas parfois trop de pression ?

"Je n’ai pas le choix puisque c’est la mienne ! Je ressens la pression comme tout le monde je présume ! Sauf que moi ce n’est pas à la même échelle ! Vous savez ce qui me fait avancer dans la vie ? C’est de me dire chaque matin en me levant que j’ai un nouveau défi ! C’est de me prouver à moi-même que je peux encore avoir des idées ! Être Oprah Winfrey, c’est fantastique ! Il n’y a aucun doute là dessus ! (rires). Même si cela ne l’a pas toujours été ! Depuis l’âge de 15 ans, je tiens un journal intime. Je me revois un jour écrire : " J’espère que tu pourras t’offrir un de ces quatre tout ce dont tu as toujours rêvé ! " Ce n’était pas gagné d’avance vous savez. Il a fallu travailler dur pour y arriver. Aujourd’hui, je suis heureuse avec la nature autour de moi et mes cinq chiens qui marchent à mes côtés dans les bois ! Leur grand plaisir, c’est de trouver des oiseaux morts et de me les ramener comme des trophées ! À part ça, je reçois des amis à la maison, je cuisine, je lis aussi pas mal de bouquins ! J’adore la lecture. J’aime l’idée d’être transportée par les mots !"

Votre fortune se chiffrerait en milliards de dollars. Cela ne vous donne pas le tournis parfois ?