Jean-Marie Bigard se confie!

"J’ai 64 ans, je suis fatigué, diabétique et j’ai une polyarthrite rhumatoïde dégénérative." C’est dans les colonnes d’Ici Paris que l’humoriste Jean-Marie Bigard s’est confié sur le mal qui le ronge (le même dont souffre Laurence Boccolini) et l’empêche parfois d’assurer les dates de son show. Le mari de Lola Marois avait aussi expliqué sur son site internet qu’il était "temps que ça se termine", en parlant de la tournée de son spectacle, Il était une fois Jean-Marie Bigard : le spectacle de ma vie, qui serait la dernière. Il veut aujourd’hui profiter de ses enfants Sacha (8 ans) et ses jumeaux Bella et Jules âgés de 5 ans.