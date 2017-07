Seule actrice américaine d’origine portoricaine à avoir réussi à Hollywood, il n’aura fallu finalement qu’une petite décennie à la bambina pour accéder au club très envié des vedettes à six zéros. C’est en effet la première latino à avoir atteint le million de dollars, marquant ainsi une insolente revanche sur ses origines plus que modestes. Du pur Zola à la sauce hollywoodienne.

Née dans le Bronx, un 24 juillet 1970, elle débute dans le show-biz à l’âge de 16 ans - contre l’avis de ses parents - en s’engageant dans une compagnie de danseurs. Que voulez-vous, elle a le rythme dans le sang. Deux ans plus tard, la Fox la choisit parmi plus de 2000 candidates pour une panouille dans une série télé In Living color. Avec ses courbes ondoyantes, elle n’a pas arrêté depuis d’électriser les studios en donne la fièvre à tous ses partenaires. À vos extincteurs d’incendie, voici l’interview pimentée de la Chicachicachica aïe aïe aïe…

Hollywood ne fait aucun cadeau aux femmes. Qui plus est quand elles vieillissent. Et c’est encore pire quand elles sont latinas. Comment faites-vous pour être toujours au top ?

(...)