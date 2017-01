People Trois ans après le choc des photos dans, le comédien Bruno Salomone se confie au sujet de son ex Julie Gayet

"Je crois qu’ils ne sont même plus ensemble, nous confessait récemment celui qui sera bientôt en spectacle chez nous avec Euphorique, Bruno Salomone. Je ne sais même pas en fait. À un moment, je me suis même dit que ce n’était pas vrai cette histoire. Je n’y ai jamais vraiment cru mais je n’ai aucune info (sourire) !"

Celui qui n’a plus aucun contact avec celle avec qui il a eu une liaison passionnée entre 2010 et 2012 (ils s’étaient sur le tournage du téléfilm pour France 3 Famille décomposée) est cependant resté en bons termes avec son ex. "Elle est encore venue me voir récemment au théâtre, assure le comédien de 46 ans. François Hollande ne m’attire pas physiquement. Maintenant, c’est peut-être l’intellect, c’est une fille qui est fort cérébrale et lui marche là-dessus. Après, je ne vais pas parler à sa place."

À l’heure où l’on apprend dans VSD que c’est le cinéaste Jean-Pierre Mocky qui aurait présenté Julie Gayet au président de la République française, on apprend aussi comment François Hollande a découvert la fameuse Une de ce Closer de janvier 2014 avec l’actrice Julie Gayet. "Le coup était rude, d’après Aquilino Morelle, l’ancienne plume du chef d’Etat qui s’est exprimée hier dans le Journal du dimanche. Il l’encaissa presque sans sourciller, étonnamment calme, reculant son fauteuil vers la cheminée pour nous lancer un regard un peu triste, où se lisait une certaine résignation. Que faire ? Rien. Ou si peu. […] Le Président continuait à travailler."

Dans son livre L’abdication, le conseiller déchu balance: "Je lui remis le magazine; il le prit en main, donna l’impression de le soupeser, l’examina avec une sorte de soulagement, l’ouvrit, le parcourut, le commenta avec un détachement qui me laissa pantois. Il semblait qu’il s’agît d’un autre, qu’il connaissait bien certes, mais un autre."

Un sang-froid de François qui marqua son esprit. "Le spécialiste de la presse décortiquait avec précision le travail de ceux qui l’avaient piégé. Mais quand le brouhaha de la conversation lui accorda un court instant de répit et qu’il releva les yeux sur moi, qui me tenais debout à son côté, la tristesse de son regard était insondable, celle d’un homme seul et conscient du gâchis qu’il avait causé comme de l’épreuve qui l’attendait."

Bruno Salomone avoue toutefois avoir été surpris par cette idylle et la remet même en cause. "Au début, c’est étonnant de voir une fille comme elle sortir avec Hollande. Mais c’était aussi quelqu’un de très politisé, c’est quelqu’un qui a sa carte du parti et qui s’est investi dedans, qui le défendait. C’est pour ça qu’à un moment donné, je me demande si ces photos ne sont pas des conneries car je sais qu’ils se voyaient et que son père était un peu là-dedans. Sa famille traîne un peu en politique, Julie est donc quelqu’un qui fréquente ce milieu. En même temps, ce scooter est-il vraiment une preuve ?"





En savoir plus