La jeune actrice de Stranger Things a récemment confié que le rappeur de 31 ans lui donnait des conseils pour draguer les garçons. Une confidence qui a fait du bruit sur la toile.





Millie Bobby Brown, 14 ans, ne tarit pas d'éloges envers l’interprète d'Hotline Bling. "Je l'adore", a-t-elle encore déclaré ce lundi, sur le tapis rouge des Emmy Awards. Une amitié que certains ont commencé à trouver glauque lorsqu'elle a donné quelques détails sur leur relation.

"Il m'aide avec les garçons"

"Je l'ai rencontré en Australie, et honnêtement il est fantastique – un bon ami et super exemple. Nous avons échangé des textos l'autre jour, et il était là 'Tu me manques tellement ', et j'étais là, 'Tu me manque encore plus", a-t-elle d'abord expliqué au micro d'Access Hollywood. Interrogée sur le genre de conseils que le chanteur de 31 ans lui donne, sa réponse a fait grincer quelques dents. "Il m'aide avec les garçons", a-t-elle avoué dans un éclat de rire, se refusant à en dévoiler davantage.

Drake accusé de "grooming" sur les réseaux sociaux

Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'emballe, les 17 années d'écart prenant d'un coup une tout autre dimension. Sur Twitter, un mot ressort souvent : "grooming" ("toilettage", ndlr). Un terme défini comme des "actions menées délibérément dans le but d'établir des relations d'amitié et une connexion émotionnelle avec un enfant, afin de réduire graduellement ses inhibitions et le préparer à une activité sexuelle". En Belgique, la Chambre a adopté une loi pour protéger les enfants de cette forme de prédation en 2014.

"Drake est EVIDEMMENT en train de groomer Millie Bobby Brown… Aucun homme d'une trentaine d'années ne devrait envoyer des textos à une fille de 14 ans pour lui donner… des 'conseils de drague'"

"Cette m*rde ne va PAS. C'est du GROOMING. C'est un comportement de prédateur"

"Si elle n'est ni votre petite sœur ou votre fille, je ne vois aucune raison valable qu'un homme de plus de trente ans envoie des textos à une ado"

"Le fait que Drake, 31 ans, sorte déjà avec Bella Harris, 18 ans, rend sa proche amitié avec Millie Bobby Brown moins adorable et plus glauque"

"Drake a eu un coup de coeur pour Kylie (Jenner) quand elle avait 16 ans, pour Haley Baldwin quand elle en avait 17, et maintenant il envoie des textos à Mille Bobby Brown qui en a 14"