A la recherche d'une secrétaire particulière pour remplacer la fidèle Rebecca Deacon, au service de Kate depuis des années, le jeune couple princier est aussi à la recherche d’un nouvel attaché de presse pour la Royal Foundation. Pour ce faire, ils ont passé un annonce sur ce réseau social professionnel LinkedIn ! Le poste à pourvoir demande de bonnes connaissances en réseaux sociaux justement puisqu'il demandera de gérer la com' des têtes couronnées mais aussi d'alimenter ces fameux réseaux. Tout en étant à même de proposer une stratégie de communication innovante.





Pour obtenir le job, il est demandé d’avoir une grande expérience dans les médias, le marketing et la communication en général. « La capacité de prendre des décisions, en utilisant l’intégrité et le jugement tout en faisant preuve de prudence, est aussi une condition essentielle pour le travail, de même que la capacité de traiter les informations sensibles avec tact et discrétion. »