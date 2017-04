C'est étonnant mais la première photo de la fille de Yelena Noah, la fille aînée de Yannick, a été publiée sur le compte Instagram de... Jenaye Noah, sa jeune soeur, mannequin qui monte qui monte.

A 31 ans, Yelena, mannequin et créatrice de bijoux, et son mari Kadu de Rosa sont donc les heureux parents depûis quelques jours d'une petite fille, née à New York.

C'est la deuxième petite-fille de Yannick Noah, après l'enfant né en septembre dernier chez Joakim, son fils aîné, pivot des Knicks de New York. De quoi lui gonfler le coeur d'amour après la mort de son père Zacharie, survenue en début d'année, qui l'a terriblement touché.

L'ancien champion de tennis est le patriarche d'un clan composé de 5 enfants : d'abord marié en 1984 à l'ancien mannequin de l'Agence Elite et Miss Suède 78 Cecilia Rodhe, avec qui il a eu Joakim et Yelena, Yannick Noah a ensuite été uni à un autre top en 1995, Heather Stewart-Whyte, avec qui il a eu deux filles, Eleejah et Jenaye, et dont il a divorcé en 2001. Depuis 2003, Yannick Noah partage sa vie avec Isabelle Camus (fille du producteur Jean-Claude Camus et créatrice de la série Un gars, une fille), avec qui il est père de Joalukas.

La jeune Yelena avait publié de belles photos en tant que future maman sur les réseaux sociaux : l'une pour annoncer tardivement sa grossesse, l'autre pour montrer qu'à quelques semaines, du terme, elle et l'enfant se portait comme des charmes !