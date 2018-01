Les naissances

Trois bébés sont pour le moment annoncés en 2018. On attend avec impatience la venue du "Royal Baby number three". Le couple le plus glamour de cette génération, à savoir Kate et William, vont être parents pour la troisième fois. Le petit bout devrait naître en mars.





Du côté de la Suède, c'est la princesse Madeleine qui donnera vie aussi à son troisième enfant.





Enfin, comme le rappelle Paris Match, ce sera au tour d'Ekaterina Malysheva, épouse du prince Ernst August de Hanovre, de devenir maman pour la première fois. Le mois de mars sera un mois rempli puisque ce troisième "royal baby" devrait arriver au même moment que les deux précédents.





Les mariages

Plus la peine de le rappeler, la date est déjà surlignée dans certains agendas : le mariage de Meghan Markle et du prince Harry doit avoir lieu le 19 mai au château de Windsor.





Le deuxième mariage très attendu de cette année est celui de la princesse Mako du Japon. Aînée des petits-enfants de l'empereur Akihito, la jeune femme épousera Kei Komuro, un jeune homme rencontré à l'université. La cérémonie aura lieu le 4 mars. La nouvelle avait secoué le Japon. Son union avec un roturier l'exclura de la famille impériale, menacée d'une crise de succession faute d'un héritier mâle. Son annonce avait touché de nombreux romantiques lorsqu'elle a décrit son fiancé : " J'ai d'abord été attirée par son sourire, comme le soleil".





Enfin, le prince Christian de Hanovre épousera Alessandra de Osma entre le 15 et le 17 mars au Pérou, pays d'origine de la demoiselle.