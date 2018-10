Ce mardi 9 octobre, les stars de la musique (et les autres) avaient rendez-vous à Los Angeles pour les American Music Awards. L'occasion de s'accaparer au mieux la lumière sur le tapis rouge du Microsoft Theater. Avec des looks souvent à mi-chemin entre la tenue de scène et la tenue de soirée, chanteurs, chanteuses, acteurs ou actrices se sont véritablement lâchés. Pour le meilleur... et pour le pire !