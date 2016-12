Mettre un peu d'ordre dans sa vie, lâcher prise, être plus présent pour sa famille, tout le monde essaye de prendre des bonnes résolutions, les stars y compris. Est-ce qu'elles les tiennent ? Comme nous, c'est dire!





Leonardo DiCaprio

“Ma grand-mère avait l’habitude de dire que si elle avait mis un dollar dans un bocal à chaque fois qu’une bonne résolution prise n’a pas été suivie d’effets, elle aurait été millionnaire. Partant de ce principe, je pense que je suis bien parti pour être… milliardaire. Il y a tellement de tentations en ce bas monde. Difficile de résister !”





Reese Witherspoon

“Ce n’est pas une bonne résolution mais un souhait ! J’aimerais une année sans paparazzi qui me collent au train. Je ne peux même plus vider mes poubelles. Vous vous rendez compte que ces violeurs de vie privée mettent maintenant le nez dans mes ordures pour savoir ce que je mange, ce que je lis, ce que je bois ! “





Hugh Grant

“C’est une résolution que je ne tiendrai probablement pas : bannir la télévision car, comme beaucoup de mes concitoyens, j’estime qu’elle intoxique le peuple en le manipulant. Je ferai probablement la même chose avec les tabloïds qui se sont – hélas – érigés ces dernières années en journaux de référence. J’essaierai enfin d’être plus présent pour mes enfants. Quand je ne suis pas bourré, je suis un papa merveilleux ! Plus sérieusement, je suis un père OK.”





Nicole Kidman

“Ma fille Sunday, me dit souvent : Arrête de me demander ce que je suis en train de faire maman ! Mon problème, c’est que je suis une maman flippée. J’essaye de ne pas trop m’ingérer dans la vie de mes enfants. De ne pas trop leur transmettre mes peurs. Même lorsqu’elles s’amusent à pendouiller entre les barres d’un toboggan, je n’interviens pas en leur disant : Attttttttention ! Vous allez vous blesser ! Au fond, j’essaye de faire comme tous les parents, mon but c’est de les protéger à… distance ! Ce n’est pas évident ! Le plus important, c’est qu’elles arrivent à trouver elles-mêmes leur propre chemin ! Et pour ma part, de trouver l’équilibre entre la mère ultra-protectrice et la maman cool ! C’est essentiel de fonctionner comme ça. Pour vos enfants mais aussi pour votre santé mentale. Pour 2017, je me suis donc juré d’être un peu plus souple. Un peu moins sur le dos de mes enfants surtout !”





Hugh Laurie

“Prendre de bonnes résolutions, c’est un moyen de se donner bonne conscience au moins pendant quelques minutes. C’est aussi essayer de convaincre la personne la plus instable au monde que l’on est capable de changer. C’est illusoire...car cette personne, c’est bien sûr soi-même !”