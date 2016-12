Un JT pailleté pour Caroline Fontenoy

Elle fait partie de ceux qui passeront le nouvel an au bureau. Caroline Fontenoy sera à la présentation des JT de RTL tout ce week-end… Et ne s’en plaint pas. "Ça m’arrive quand même souvent. Mais ça ne me dérange pas, vu que je tiens à passer Noël en famille !" La journaliste reprendra donc les commandes de l’info ce week-end après "une semaine de détente. Le 1er janvier, il y a une ambiance particulière à la rédaction, vu que tout le monde a quand même un peu fêté la veille à sa façon. Certains ont tourné des images de feux d’artifice, etc, pendant la nuit,…Il y a donc parfois des petits coups de mou. On s’octroie quand même des petites pauses et on a des attentions les uns envers les autres". L’équipe pourra donc trinquer à l’année nouvelle ! Et Caroline, elle, porter sa tenue de fête. Elle s’en réjouit : "Je suis Miss paillettes ! Je suis ravie de les sortir et d’en mettre un peu au journal, pour un peu l’égayer !"

La soirée du 31 décembre ne se terminera pas pour autant à la fin du JT pour Caroline Fontenoy. "Pas de fête pour moi, mais j’irai voir La Revue ce samedi soir avec une amie. On enchaînera avec un resto après. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire : aller au théâtre un 31 décembre. Et le lendemain, je serai à RTL à 7h30 !"

Joëlle Scoriels en famille

"Depuis plusieurs années, on fait la même chose à la Saint-Sylvestre : on va chez notre couple de meilleurs amis, avec mon compagnon et les enfants, nous confie l’animatrice de 69 minutes sans chichis. C’est fantastique d’avoir des amis comme ça car on s’entend aussi bien avec la femme qu’avec l’homme. On se fait un menu-plaisir autour de conversations profondes pendant que les enfants s’endorment. Au menu donc : homard, saumon fumé, foie gras,…Ça ne me dérange pas de tomber dans le cliché ce jour-là ! "

Un réveillon sur scène pour Alex Vizorek





Comme Chantal Ladesou ou encore Bruno Solo, l’humoriste belge Alex Vizorek passera le réveillon de la Saint-Sylvestre sur scène avec son public parisien. "J’insiste pour monter sur scène le jour du réveillon. Les spectateurs sont souvent très contents et détendus", confie le chroniqueur de C l’hebdo qui, une fois son one man show Alex Vizorek est une œuvre d’art terminé, prendra le dernier Thalys pour continuer de festoyer avec ses amis belges. Et pour bien entamer l’année, direction la maison de Mamy pour le traditionnel spaghetti bolo du 1er janvier et la photo de famille. Si Alex Vizorek repartira sur Paris le 2 janvier, aussi vite qu’il est arrivé sur Bruxelles, il reviendra toutefois en spectacle le 25 février à Namur, le 14 avril à Ath et le 3 juin à Oupeye.

Dries Mertens à Londres





Après avoir reçu Kevin De Bruyne et sa compagne à Naples, Dries Mertens a filé passer quelques jours à Londres. Avec sa femme, Kat Kerkhofs, ils ont profité du Boxing Day, synonyme du début des soldes.

Réveillon au Texas pour Benjamin Maréchal !

"Après quelques jours à la plage dans le sud du Texas, retour à Austin pour le 31." L’animateur vedette de VivaCité fêtera la nouvelle année avec sept heures de retard sur les Belges, comme il nous le confie depuis "la capitale du barbecue et de la musique". Le cow-boy Benjamin n’a pas encore trouvé ses santiags idéales mais a planifié de se rendre, ce 31 décembre, dans "un steak-house, un bar de musique country… si le DJ met de la musique autre que country, je danse. Si ce n’est que de la country, je reste au bar. Sauf pour les chansons d’Alan Jackson !"

Le ninja dans le désert





Radja Nainggolan, à l’instar de nombreux footballeurs, a passé sa fin d’année à Dubai. Il en a profité pour faire un tour dans le désert avec un ami et y exhiber ses tatouages.

Elio Di Rupo aux fourneaux





Le président du PS tournera la page 2016 "dans la simplicité la plus absolue". "Depuis des années, entre Noël et nouvel an, je me retire en famille. Cette année, nous sommes allés en Italie. J’en profite pour réfléchir à l’année écoulée et aux projets à venir. Je rentrerai en Belgique le 31 décembre pour passer le réveillon avec des amies et des amis. Comme je devrai cuisiner moi-même, le menu est simplifié au possible !" Au programme : "saumon suivi de pâtes sans gluten à l’excellente sauce tomate, fromages et dessert. J’aime à le répéter : ce n’est pas le menu qui fait la fête mais bien les convives !"

Réveillon glacé pour Theo Francken





Pour la troisième année consécutive, c’est à Rotselaar que le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration plonge dans la nouvelle année. Littéralement ! Cette après-midi, il sautera avec Jean-Marie Dedecker et Ben Weyts dans une eau glacée du domaine Ter Heide ! Pour se réchauffer après cette épreuve, la tradition veut qu’ils trinquent avec un petit verre de genièvre (ou jeneverke). Après cet apéritif, Theo Francken recevra des amis chez lui, à Linden, pour célébrer le passage en 2017.

Carrasco et Noémie les montagnards





Le couple le plus glamour du football belge a fêté les quelques jours de congé du joueur de l’Atletico Madrid à la montagne. Yannick Carrasco et Noémie Happart (ex-miss Belgique) ont passé leurs vacances avec un groupe d’amis.

Une pierrade pour le Premier

Le nouvel an de Charles Michel sera plutôt sobre mais convivial. Après s’être octroyé quelques jours de congé, le Premier ministre bouclera 2016 en famille et avec quelques amis autour d’une bonne pierrade.