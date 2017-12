Toujours aussi délurée, Lady Gaga a présenté ses voeux à ses fans d'une manière originale sur Instagram. "Nous vous aimons et vous souhaitons beaucoup de joie, sans aucune larme !"





Du côté de chez Kylie Jenner, c'est un impressionnant sapin haut de 6 mètres qui a été présenté aux réseaux sociaux. "Merci de faire de mes rêves de Noël une réalité. Six mètres de magie... Et il est encore plus parfait en vrai", a commenté la jeune femme de 20 ans en toute modestie.

Même si Britney Spears a tenté de rivaliser avec la chanteuse...

Gisele Bündchen a, quant à elle, montré beaucoup d'affection en photographiant ses enfants décorant le sapin : "Mon plus beau cadeau".





Dans la rubrique pull de Noël kitsch, on remarquera le très bel habit de David Beckham sur lequel on peut voir Jon Snow (Game of Thrones) portant un bonnet.

Reese Witherspoon a joué comme à son habitude sur l'humour en montrant une boule de Noël démesurément grande par rapport à son sapin (joliment décoré de fleurs) : "Quand tu commandes tes décos de Noël sur Internet... Prévision versus Réalité".