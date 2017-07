Ces stars qui nous font tant rêver ne le font hélas pas systématiquement. Elles ont beau être connues et reconnues, gagner des millions de dollars, voyager en first class et manger du caviar à la louche, leur statut de privilégié(e) ne les empêche pas de prendre un malin plaisir à faire marcher sur la tête leur entourage avec une flopée d’exigences aussi délirantes qu’exaspérantes ! Passage en revue…

Britney Spears présente des demandes de cinq pages. Elle exige des Pop Tarts, de la salade de thon avec mayonnaise, des Dorito et de la vodka. Il lui faut également dans sa loge : un grand canapé, deux chaises, un sol recouvert d’un tapis propre - tant qu’à faire -, une table, deux lampes posées par terre et quatre chaises avec des coussins.

Alors qu’elle était en Suède pour un gala, Madonna a, pour sa part, demandé à ce que l’hôtel où elle dormait redécore sa suite à 1.000 dollars la nuit. Eh oui, Madonna n’aimait pas la couleur blanche des murs qui, selon elle, l’empêchait de méditer et de pratiquer son yoga. En deux temps trois mouvements, la chambre a donc entièrement été repeinte aux couleurs orange et jaune pour satisfaire la star. La direction affirme qu’il s’agit d’une première pour l’hôtel. Mais ce n’est pas tout : Madonna a exigé qu’on change l’ameublement. Bien entendu, son personnel avait apporté ses draps de satin, sa couette, ses oreillers et ses bibelots, de la bouffe et des bouteilles d’eau, des fleurs, des noix, des fruits et de la crème glacée !

Sachez néanmoins que de telles exigences restent minables à côté des désirs outranciers de Jennifer Lopez. En premier lieu, elle a choqué le personnel - des blasés qui en avaient vu d’autres pourtant - de l’émission Top of The Pops en débarquant au Royaum-Uni avec un staff de 70 personnes pour chanter… deux chansons, soit une performance de sept minutes à peine.

Mais s’il n’y avait que ça. La guittara a exigé rien de moins que dix loges toutes décorées avec de la mousseline blanche. Et, dans la foulée, elle a aussi fait venir dans ses bagages - l’équivalent d’un camion semi-remorque - son… cuistot chargé de lui concocter un menu composé de ravioli fait maison, de petits plats à base de poulet et de desserts cubains.

Qui se ressemble s’assemble dit le proverbe. Il faut croire que c’est vrai... Maniaque de la propreté, son ex-boyfriend, Sean Puffy Comb, exigeait, lui, en plus d’une manucure quotidienne que tout soit passé au peigne fin dans son entourage. Son chéri ne supportait pas de trouver un seul cheveu qui ne lui appartenait pas sur sa veste ou sur son manteau de vison (distinguer un cheveu sur un manteau de vison, il faut vraiment être champion pour le repérer...). Mais si vous vouliez véritablement mettre le milliardaire rappeur dans tous ses états, il vous suffisait d’oublier de remplir le réfrigérateur mis à sa discrétion de Dom Pérignon, Alize, Cristal, Hennessy Cognac etc. Scandale assuré !

Comment ne pas être offusqué non plus par le comportement de Maria Carrey ? Lorraine Kelly, une célèbre animatrice d’un talk-show américain, a déclaré avoir été sidérée par l’attitude hautaine de cette dernière. Pour débuter, la cantatrice pop n a jamais voulu monter dans une limousine noire. La limo devait être blanche et strech (c’est-à-dire la plus longue possible). Et pas de discussion possible ! Avant d’être à l’antenne, si l’on en croit la présentatrice, l’ex diva aurait même été plus loin dans l’abjecte. "Un de ses assistants est obligé d’attendre près d’elle, la main ouverte, jusqu’à ce qu’elle y dépose son chewing-gum". En voilà une qui ne mâche pas ses mots !

Invitée jadis du JT de 20 heures sur TF1 par PPDA pendant un édition du festival de Cannes, Isabelle Adjani s’était faite désirée jusqu’à… 21 heures 38. Son interview, qui devait être diffusée en direct, a donc été enregistrée pour passer le lendemain. Sur le plateau, non contente d’avoir fait attendre tout le monde (40 techniciens, excusez du peu !), elle en aurait ajouté une couche en se trouvant trop "verte" sur les moniteurs télé, et aurait même filé dans le car-régie afin de pouvoir contrôler elle-même la balance des couleurs !

En 1996, Spike Lee, metteur en scène de Do the Right Thing, nous a fait un gros caprice dont on parle encore : à peine avait-il foulé la Croisette que Môsieur a insisté pour qu’il puisse assister, depuis sa modeste suite du Carlton, à un match de basket américain retransmis à la télévision... uniquement sur le territoire yankee. Et le pauvre Spike était tout contrarié d’être "privé de ce spectacle dans ce pays de dégénérés qu’est la France !" (sic). Qu’à cela ne tienne, après avoir menacé de quitter Cannes illico presto si on ne lui donnait pas satisfaction, Spike Lee a eu gain de cause : ses producteurs ont finalement décidé de louer un faisceau satellite le temps de la retransmission du match. L’immense cinéaste et ses copains fondus de basket ont ainsi pu assister, en tout petit comité, à leur spectacle. Coût de l’opération pour la Paramount : 300.000 FF à l’époque...

On ne s’éternisera pas sur Kim Basinger qui a l’habitude de réclamer exclusivement de l’eau d’Evian pour se laver les cheveux. Remarquez, ça coûte toujours moins chère que l’époque où Robert Mitchum exigeait au milieu de la nuit trois caisses de Champagne pour prendre un bain ! Ou, dans un genre plus écolo, Brigitte Bardot qui, sur le tournage des Week-ends de Néron en 1956, demandait à la production qu’on lui verse du lait d’ânesse dans la baignoire dans laquelle elle trempait son sublime corps.

Il n’y a pas qu’à Cannes où les célébrités pètent les plombs. Dans les coulisses du festival Rock in Rio, les stars de la musique ont posé leurs exigences. Et pas des petites. Le groupe REM a réclamé, par exemple, une centaine de serviettes de toilette. Le précédent record était détenu par Rod Stewart qui en avait exigé 70 lors de la première édition du festival, en 1985. Pour un seul dos à sécher, on en convient, ça fait beaucoup. Même si Rod a le dos large et le bras long !

Axel Rose ne veut être déposé qu’en hélicoptère - les limousines c’est has been - et est entré par la porte de service pour éviter les journalistes et les fans devant l’entrée principale. Pour la venue de Guns N’Roses, la rock star a réclamé un étage entier de l’hôtel Intercontinental (qui en possède cinq) pour les membres du groupe, ses invités, son équipe et son service de sécurité personnel, soit environ une soixante de personnes. Précision, c’est tout de même lui qui a payé la facture !

Son compatriote américain, feu Michael Jackson avait fait très fort. "Il y a quelques années, Monsieur Jackson était descendu dans notre établissement, confiera un jour le directeur du service d’étage du Carlton. Nous avons presque frôlé l’incident diplomatique. Quelques jours avant sa venue, nous avions reçu une série de fax nous précisant la façon dont les treize pièces de la suite impériale devaient être aménagées. Il fallait, entre autres, y disposer des jus de fraise et de framboise et, surtout, une grosse quantité de M&M’s. Juste avant son arrivée, son entourage nous a fait remplacer les M&M’s aux noisettes que nous avions choisies pour une autre variété de M&M’s, aux cacahuètes !" Et le chef des concierges d’en rajouter une louche.

De son côté, Céline Dion veut un coiffeur et un maquilleur dont les prestations sont facturées respectivement entre 7.000 dollars et 8.000 dollars par show. Heureusement que la Canadienne compense par son infinie gentillesse…

Depuis plus de dix ans, Martin Scorsese ne veut qu’une chose : que pendant la projection des rushes, le fauteuil à sa droite soit toujours laissé libre pour… son chien !

Le ténor Luciano Pavarotti voulait quant à lui que l’air soit purifié de toute odeur. Surtout pas de fleurs dans sa loge, pas de bruit, pas de fumée.

The Voice exigeait en outre une très grande chambre très sombre, des serviettes de table en lin - il avait, paraît-il, une peau de bébé -, de la vaisselle en porcelaine et des limes à ongles (qu’il rongeait pourtant parfois). Aux dires des employés des hôtels où il descendait, Pavarotti était l’une des vedettes les plus capricieuses qui soit et pas toujours agréable pour les employés.

Enfin, caprice ultime : même après sa mort, le créateur de Star Strek, Gene Roddenberry, sidéralement original, a exigé de sa famille que ses cendres soient répandues dans l’espace.

Heureusement qu’il nous reste Hervé Villard. Lui seul avait compris l’importance de l’humilité avec son fameux tube "Caprice, c’est fini. OK… c’est facile.